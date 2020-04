Davison por su parte se apropió de los cueros incautados de la Superior y de todo aquello que encontró en el almacén. Duncan se encargó de informar a los habitantes que no se iba a permitir que hubiera límites a la pesca y que si Vernet regresaba, sería ahorcado. De la voracidad de este comandante no se salvó el ganado, que no pagó, ni los cueros, muebles y ropa de los colonos. La Lexington arribó finalmente a Montevideo a principios de febrero de 1832 llevando a varios colonos, esclavos y siete prisioneros (Brisbane y seis de sus empleados). En la Argentina, este suceso vandálico producido en Malvinas causó una gran conmoción, y se interrumpieron las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.