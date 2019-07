"El otro gaucho había continuado la marcha conduciendo a los demás caballos, y por lo tanto Santiago tuvo cierta dificultad en matar a la furiosa bestia. Consiguió arrastrarla hasta un espacio llano, aprovechando las ocasiones en que el animal se lanzaba contra él; cuando la vaca no avanzaba, mi caballo, que estaba adiestrado para ello, se le acercaba y con el pecho le daba un violento empujón. De cualquier manera, una vez en terreno llano, no parece tarea fácil para un hombre matar a un animal loco de terror. Y no lo sería si el caballo, al quedar libre, sin el jinete, no aprendiera pronto, por su propia seguridad, a sostener el lazo tirante; de forma que si la vaca o el buey se mueve hacia delante, el caballo avanza exactamente en la misma dirección; o bien permanece quieto, inclinándose hacia el lado opuesto a donde está el animal. Este caballo, no obstante, era muy joven y no se mantenía firme tirando del lazo, sino que iba cediendo a los embates de la vaca.