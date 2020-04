-No, esta vez no. Tuve fugas increíbles. En las que arriesgué la vida. Y Nancy sabe que soy cola inquieta. Pero acá está en riesgo no sólo mi salud, sino la salud de la gente. Hace poco tuve una neumonía jodida y casi no cuento el cuento. Lo insólito es que muchas personas me han pedido consejos para pasar lo mejor posible la cuarententa.