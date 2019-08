-Eso viene avanzado pero no puedo adelantar mucho. No lo conocí. Pero no faltará oportunidad. Esto no es el Bailando. Es una historia criminal. Pero una cosa es la película, que será dirigida por Pablo Duca, y otra la serie. En la película me asesoró Andrés Calamaro, que prologó mi libro y a quien admiro porque pone en palabras y música lo que sentimos muchos. Además Andrés me invitó a su videclip de la canción Tránsito Lento, que se filmó en la ex cárcel de Caceros. Pero él no escribirá el guión por sus compromisos. Me hubiese gustado que la serie la produjera Sebastián Ortega, pero no mostró interés. Están con muchos proyectos. Y apareció Tinelli y agarré viaje. Sé lo que hubo entre ellos, pero tengo códigos. Las cosas se dieron así. Ortega es el mejor haciendo series y películas. Con El Marginal y El Ángel la rompieron. Hasta fui al estreno. Hablando de la ficción, me gustaría que Darín, Ricardo o el Chino, cualquiera de los dos, hicieran de mí en mis distintas edades. O Peter Lanzani, que me dijeron que la rompe.