El dinero ahora no le alcanza y no sabe cómo va hacer para pagar los sueldos a sus empleados . Todas las obras que realizó han demorado sus pagos. Y hoy no está generando ningún trabajo. Tiene miedo de no tener cómo seguir y verse obligado a despedir a algunas de las personas que trabajan en su empresa. "Por mes tengo gastos fijos por alrededor de 650 mil pesos, sin contar los sueldos. No es lo que perdés, es lo que no generás” le dice Hernán a Infobae. “Creo que para salir de esta voy a necesitar más de un año de recuperación”.