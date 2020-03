El embajador argentino no dejó de señalar al canciller Juan Alberto Vignes que la Democracia Cristiana opinó “por vía de sus dirigentes que el Presidente Pinochet ha obtenido un respaldo sino a su gestión por lo menos a su condición de Presidente de Chile.” “El ex Presidente Eduardo Frei Montalva manifestó en privado que Pinochet debió haber hecho una visita de Estado y no celebrado un encuentro. Debió haber ido a visitar la Corte Suprema, realizar una gran recepción, etc.”. A continuación Amaya explicó: “Claro que Frei opina imbuido por la nostalgia de su presidencia, época en la que las circunstancias permitían otro tipo de ceremonial....” Como deseando congraciarse con el pensamiento de su gobierno, Amaya escribió: “Todos los chilenos más que saben, sienten, que en este dificilísimo trance que atraviesan por imperio no sólo de una orquestada campaña exterior, sino por un cúmulo de graves problemas, la Argentina, en la persona de su Presidente ha estado de su lado. Es un hecho, una verdad histórica que nadie podrá negar y cuyas proyecciones habrá de definir el tiempo.”