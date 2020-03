Daniela: Sí, muchas también. Pero tuve la suerte de haber nacido en una familia que nunca me limitó físicamente. Jamás me dijeron que yo no podía. De hecho, mi frase de cabecera cuando era chiquita fue “Yo puedo”. Es que soy bastante terca también, cuando me querían ayudar a hacer algo decía: “No, yo puedo, yo puedo”. Pero sí, me he encontrado con profesores de educación física, o con gente en general, que son ignorantes. No en un mal sentido de la palabra, sino que de verdad ignoran por completo lo que puede o no lograr una persona con discapacidad y dónde están los límites. Los límites en realidad están en la cabeza de uno y lo que uno se propone lo puede lograr. Por suerte desde chica jamás tuve ningún tipo de complejo, siempre llevé muy bien el tema de la discapacidad. Mi mano tiene nombre desde que tengo uso de razón. Y mi familia siempre me apoyó para que yo esté muy orgullosa del cuerpo con el que vine. Así que por suerte ninguna de esas personas influyó mucho en mi vida .