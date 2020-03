-Fue a través de una novia, que me dijo si no iba a unos grupos de ayuda no iba a seguir conmigo. Yo ya venía mal y por estar con ella los conocí. De alguna manera empecé a escuchar un poco. Me empecé a dar cuenta que trataba de dejar de consumir y no podía. La adicción, de alguna manera, va más allá del consumo. Sentía que me estaba volviendo loco. Pero a partir de ver que otros podían y se recuperaban, y que yo no era el único, me di cuenta que podía también. Me costó un intento de suicidio y terminé internado en un psiquiátrico y, más tarde, en un centro de tratamiento. A partir de ahí volví a los grupos y hace más de 26 años que estoy en recuperación, que no consumo nada.