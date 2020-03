"El primer día empecé con mucho dolor en los hombros y en la parte baja de la espalda. Era muy fuerte, parecía como una puñalada”, relató sobre sus síntomas ante la presencia de medios televisivos, tras advertir que no viajó a ninguna zona con focos de dengue. “Fueron seis días con más de 39°C de fiebre y lo único que me daban para tomar era paracetamol. Sé que acá hubo otros casos, así que esa debe haber sido la causa. Pero es un edificio normal, no tiene nada fuera de lo común”, aseguró.