Reconciliados, idearon su primer aventura juntos: el tren que hace la ruta transiberiana. Antes de salir, la vida los sorprendería. “Como tenía un atraso, me hice un test. Por la barrera idiomática fue una odisea comprarlo”. Confirmaron la sospecha con estudios: “un amigo coreano nos contactó con una maternidad. Me pidieron una ecografía, lo que me dijo el doctor jamás lo entendí, pero el sonido de los latidos del corazón de Ekaterina, no me los olvido más".