Los viernes llegó a tener su propia panadería con recetas a base de masa madre. "El fin de semana me la pasaba cocinado. Un día me pidieron que le pusiera precio y me dio vergüenza. Dejé la puerta del costado abierta y una canasta para que dejen la plata. Yo ni aparecí". Hoy su restó a puertas cerradas se lleva todo su tiempo, pero no descarta en volver a los deliciosos panes algún día.