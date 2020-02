— No me gusta usar la palabra ayudar porque es como que uno da y no recibe. Yo voy a colaborar. A trabajar con otro. Yo voy a hacer mi trabajo, ser cirujano en otras poblaciones. Lo vivo sin lástima, mis pacientes no me dan lástima. Sí, obviamente, me da bronca que sufran cosas tan tremendas que nunca me tocó sufrir. En Médicos sin Fronteras hacemos lo que llamamos “acción humanitaria”. Que dentro de la ayuda internacional vendría a ser como una organización más emergencista, nos encargamos de las emergencias. No nos encargamos de los problemas estructurales, ni de los países, sino que ayudamos a una población determinada. Damos una mano para intentar que esa población salga de ese momento de crisis.