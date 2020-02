“Las acciones que hemos hecho han sido en un marco de dignidad súper alta. No nos exigen la ayuda. Nos reciben con una clara predisposición para contarnos cómo viven y qué les pasa ”, contó. En las viviendas, se encontró con personas que ya sabían que hoy no iban a comer o que, por alguna razón, guardaban sus alimentos para comerlos mañana. A Cuba le sorprendió ese estándar de conformidad: “Que una familia haya fijado su pensamiento en que hoy no van a comer o en racionalizar el agua habla de un nivel de resignación con respecto a la situación. No es gente que quiere vivir de esa forma. Pero también hay un nivel de invisibilización que hace que esta cuestión de vulnerabilidad persista”.