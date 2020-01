“Aquí no hay agua, ¿sabe? Tenemos cuando pasa el camión del aguatero dos veces por semana. Y eso, si no llueve. Porque si llueve, no puede entrar. Ni nosotros bajar al pueblo, se pone malo. Entonces hay que esperar que seque todo, y a veces son tres semanas que estamos sin agua” , cuenta Marta Braccamonte, descalza sobre el piso de tierra, mientras a un costado juegan sus hijos y las moscas bailan sobre la mesa puesta al aire libre.