“Estuvo todo muy lindo y nunca esperé una algo así. Cuando entré al salón ¡me quise morir! Estaban todos aplaudiéndome y me dije: ‘¡Debo ser una reina por tanto aplauso!'. La verdad, me hicieron sentir como una reina’", dijo la abuela. “Estaba muy tranquila y eso fue raro porque no soy de estar tranquila. Pero esa noche ¡hasta bailé! Tan contenta estaba que al otro día me levanté sin un solo dolor”.