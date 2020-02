A su lado, Manu agrega: “Ella tenía puesta un top negra, un pantalón blanco y el pelo semirecogido. Cuando la ví me acerqué a hablarle, pero alguien se me adelantó y la agarró de la mano”. Hace una pausa y remata: “ Podríamos habernos conocido muchísimo antes porque frecuentábamos los mismos lugares, pero no lo hicimos. El momento en que sucedió, fue el momento perfecto ”.