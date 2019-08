Allí nació buena parte de la producción poética de Homero Expósito de esos años, como "Azabache", de 1942, con música de Francini (Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache…Tu cara parece un sueño, un sueño de chocolate…), "Pobre negra", con Francini y Stamponi, de 1943 (Pobre negra, no puede lucirse, Pobre negra, no puede bailar, negro tulipán sus ojos, manos negras, tulipán, tiembla su cuerpo de fiesta, los parches vienen y van…), "Trenzas", junto a Armando Pontier, en 1945 (Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia, trenzas, nudo atroz de cuero crudo,que me ataron a tu mudo adiós…), "Flor de lino", con Héctor Stamponi, en 1946 (Flor de Lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad…), "Libre", de 1946, junto a Emilio Barbato (No es un reproche mi voz nada te puedo reprochar, pero me ahoga el dolor de ver el sol, y no poder volar…).