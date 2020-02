Lo deseó, lo planificó, y hace una semana que está en la ciudad. Repartió su tiempo para conocer alguno barrios, y no sólo turísticos, tomar helado de dulce de leche y probar la pizza porteña. “Buenos Aires me sorprendió mucho. La ciudad, como el país, está pasando por un momento difícil pero se la siente llena de vida, la energía y la creatividad. Sabía que me iba a gustar, pero no imaginaba que tanto. Es una mezcla entre Nueva York y Barcelona”.