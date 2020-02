Fue llevado a la cámara del capitán. Sintiéndose morir, le dijo a su amigo, el capitán John Coe: “Querido Juan, se me nubla la vista. No veré más las montañas de Escocia. Este reloj es para mi madre, este anillo es para Elisa. Dile al almirante que he cumplido con mi deber y muero como un hombre”.