Su relato no es una historia de progreso o amor propio. “Siento que siempre se nos pide a las personas gordas que contemos algo que tenga que ver con la autosuperación. Pero creo que es mejor no individualizar el tema porque se trata de un problema transversal. Esto no me pasa a mi solamente. El activismo gordo me dio la posibilidad de ver que esto que yo vivía, que yo sentía y sufría le pasaba a un montón de otras personas. Y me hermana con esas personas. Como el feminismo ”, cuenta Nadia.