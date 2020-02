La denuncia quedó radicada en la Comisaria Berazategui Tercera. Pero el mal trago no terminó ahí. Si bien no hubo heridos de gravedad, las seis estudiantes habían alquilado los equipos que les robaron: cámaras, lentes y micrófonos. “Entre todos suman 320 mil pesos. No tenemos dinero para reponerlos”, dijo María, que decidió recurrir a los medios para pedir ayuda.