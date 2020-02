Consultado acerca de si alguien pudo identificarla, “Quique”, como lo llaman sus compañeros, aseguró que por ahora no pudieron dar la mujer. “Me da pena porque es una chica joven. Yo no sé si ella es ladrona: eso que quede en su conciencia. Hay un el refrán muy conocido que dice que ‘La ocasión hace al ladrón’. Capaz se dejó llevar... Por otro lado tengo que agradecer que no fue un robo violento”, dijo en diálogo con este medio.