“Tuve la suerte que me salió bien. Desde un un principio no seguí las órdenes de este tipo, ignoré que quizás pueda tener un arma en la cintura”, comenta el youtuber en el epílogo del video de 10 minutos. “Me podrían haber remachado a tiros por algo tan básico como una moto. Nada vale más que nuestra vida, yo me equivoqué motivado por la bronca y los nervios del momento”, se sinceró Díaz al reflexionar sobre su conducta temeraria.