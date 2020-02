Por su parte, González García remarcó: “La lucha contra el mosquito es muy importante. No sólo el Estado sino la comunidad organizada, que es lo que hemos visto acá, a gente que sabe de qué se trata. El barrio está organizado, por lo que me voy contento de ver la acción que se está haciendo, que se hace en todo el país , juntos con cada una de las jurisdicciones. El mosquito no tiene jurisdicción, y hay que trabajar juntos en todos lados”.