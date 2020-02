—Soy muy inquieta no me gusta quedarme en un trabajo mucho tiempo. Además me gusta pintar, revocar. Y un día dije me voy a dedicar a esto y así empecé. Al principio cuando me preguntaban a qué me dedicas, decía changas, porque cuando empezás es un poco difícil vivir de esto y podés tener solo uno o dos trabajos al mes, pero después con el tiempo que es el boca en boca, ahora puedo decir que es mi trabajo.