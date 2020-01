“Se quedaron con mi cosas dos veces. Primero cuando mi ex marido se quedó con la casa en Coronel Vidal y después sus padres que no me devolvieron las cosas que me pertenecen. Quiero que Alonso me dé la parte de la casa que me pertenece porque se construyó con un dinero que era mío”, agregó. Por lo pronto, logró que el hombre -quien hoy se desempeña como subcomisario en la dependencia de la localidad de Camet- le dé el 20% de sus ingresos como cuota alimentaria. Sin embargo, hace más de cuatro años que no ve a su hijo. “Igual es algo que no busco. Cuando dejó de verlo, sus notas en el colegio mejoraron y hoy es de los mejores alumnos”, aclaró.