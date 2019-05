— Decías que cuando sólo hablamos de las travestis y la prostitución silenciamos su producción cultural. ¿Qué más queda en silencio?



—Creo que tenemos que hablar del amor, porque una de las peores exclusiones que vivimos como colectivo es la de mantenernos apartadas de las redes de afecto de la sociedad. (Néstor) Perlongher (poeta y activista) decía: "No queremos que nos persigan, ni que nos aprendan, ni que nos discriminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, ni que nos expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan: lo que queremos es que nos deseen". Y eso me parece brutal, brutal, brutal. Bueno, creo que es importante visibilizar las historias de amor de las travestis, las sentimentales, las eróticas, porque eso va a descubrir cómo es nuestro cuerpo frente a la ignorancia de muchos. Yo, en la prostitución, nunca sentí la terrible incomodidad y ganas de desaparecer que sentí con muchos hombres de los que me he enamorado cuando dejé la prostitución. Hombres que no sabían cómo tocar, cómo besar, que no pensaban que yo tenía una sensibilidad, que necesitaba ser acariciada, besada. Como si incluso en el amor nosotras no tuviéramos sensibilidad y solo fuéramos un objeto de cambio.