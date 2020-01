—Ahí un poco se me apagó la tele. No me acuerdo muy bien cómo siguió. Sé que corté el teléfono, me largué a llorar desconsoladamente porque no entendía nada. Entonces lo vuelvo a llamar y fue un desastre. Yo estaba fuera de mi eje y él también. No paramos de llorar los dos. Lo único que yo podía decir era “¿qué pasó?”, “¿qué pasó?”, “¿qué pasó?”. Y él no paraba de llorar. Ahí yo llamo a los mejores amigos de él y les digo: “No entiendo qué pasó, que venga y que me explique”. Y él lo único que me decía era: “No sé, pero no; no sé pero no”. Los amigos de él tampoco entendían nada. No se lo esperaban tampoco. Uno de ellos agarró el auto, fue hasta nuestra casa y le dijo: “Te vas ya al aeropuerto”. Lo llevó al aeropuerto y se vino.