—Grande. Es una zona de chacras donde las calles son de arena, no tenemos asfalto. Y no todos los abuelos que van al Club viven cerca del centro del pueblo, algunos viven a 7 kilómetros y es mucho para ellos porque al no haber movilidad deberían caminar. Desde que empezó a salir en los medios regionales que ellos estaban estudiando sirvió para que los gobiernos vieran que ellos también quieren progresar. Una de las abuelas egresadas me contó hace un tiempo que un día fue al almacén y sacó su cuenta, cosa que antes no podía hacer. “Ya no me joden más”, me dijo. Ella ahora puede leer lo que va a comprar, inclusive. ¡Fijate cómo estudiar se les abrió la vida!