El 27 de enero de 1945 era uno de los pocos que quedaba aún en el campo. “Lo habían evacuado, y yo me había puesto en una fila para salir, pero como no me sentía bien volví a la enfermería, done había estado las últimas semanas porque me había quemado los pies”, recuerda. Dice que esa herida lo salvó, lo hizo quedarse a esperar y esquivar, esta vez por azar, un peor destino. “A los pocos días entraron los rusos. Cuando vieron las montañas de muertos se pusieron a llorar, se descomponían. A pesar de estar en la guerra y ver muerte constantemente, no aguantaron ver ese espectáculo” , dice.