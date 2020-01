“La Municipalidad no toma conciencia del fenómeno y no toma las medidas que tiene que tomar. No todo el mundo tiene dinero para ir a una discoteca. Mucha gente se queda en las calles, en la playa, y se ve superada la capacidad de los boliches con respecto a la afluencia de público, la vía pública está desbordada”. Y agregó: “ Vos como intendente de una ciudad que tiene esa migración a la noche tenés que planificar la conducta de los jóvenes en la playa y las discotecas” , en referencia a la gestión de Gustavo Barrera.