“Lo primero que pude saber es que la familia lo tenía en la bóveda de un banco -relató Maly, el director del documental-. Obviamente me comuniqué con ellos porque quería filmarlo a Chirolita, pero no quisieron ser parte del proyecto. Para el fin de mi película y por lo que quería contar podía prescindir de las cuestiones familiares. Entendí que no iba a ser posible. En el film hay también diferentes versiones de personajes como Silvio Soldán o Santiago Bal o de distintos ventrílocuos que creen que a Chirolita lo enterraron con Chasman o que hay más de uno. A fin de cuentas, a mí me interesaba retratar más lo enigmático. Ya solo la idea de imaginar que un muñeco que ha estado brillando en los escenarios y en la televisión ahora esté en la caja de un banco a oscuras y que cada tanto sacan para airearlo y peinarlo me parecía suficiente”.