Pero el diálogo continuó. El hombre le ofreció darle su teléfono personal -todo con buen tono- para mantenerse en contacto. Este detalle no es menor. Silvina cree que lo hizo para mostrar que el número con el que negociaron el falso alquiler no tiene nada que ver con él. Pero esto tiene una explicación. Según pudieron averiguar, “la estafa la pudieron hacer porque compraron un chip que no está a nombre de nadie. No se lo puede vincular al acusado porque no hay un titular de la línea. Vamos a ir contra eso también porque por seguridad ahora no se puede comprar un chip sin presentar un documento. Vamos a reclamarle a las compañías telefónicas por qué dejaron que una persona tenga un chip sin identificación", sostuvo.