“ Por todo esto no voy a poder viajar. Me quedé sin vacaciones . Ya no tengo un peso”, dijo a Infobae María José Almeira, a pocos días de haber sido estafada por desconocidos a quienes les pagó un alquiler temporario por una casa en la localidad bonaerense de Monte Hermoso que no existía. Pero su mayor frustración no es esa. A esta mujer, oriunda de la ciudad de Neuquén, le genera una gran culpa saber que su amiga, Silvina Sartori, también fue víctima de los mismos estafadores luego de que ella los pusiera en contacto para rentar la misma propiedad. “La que le pasó el dato fui yo y me siento muy mal. Me siento culpable”, expresó María José, entre risas y frustración.