-Sí, obvio que me enamoré. Si no me hubiera enamorado no hubiera tenido ningún sentido. Pero no cuidé a mis parejas. No las cuidé para nada. Tuve parejas estables pero me duraron máximo tres años y medio. Y de convivencia inclusive. Pero después se hartaban y se iban. Elizabeth Márquez fue una modelo muy conocida con quien tuve una relación. Cuando arranqué con ella, Elizabeth tenía 18 y yo tendría 31. Cuando se fue a vivir conmigo, la madre no le atendía el teléfono y tuve que ir a hablar para explicarle que estaba enamorado de ella… Ahora, a los 22 de ella una noche yo estaba en Punta del Este y me empezó a faltar el aire en un desfile de Giordano. Me llevan al sanatorio Mautone y aparece Elizabeth. Habíamos cumplido tres años y pico de pareja. Y días después, una mañana me levanto y empieza a armar la valija y se va. Me dice: ‘Vos no vas a cambiar nunca, yo estoy completamente enamorada de vos pero no vas a cambiar nunca así que me voy’. Y durante mucho tiempo yo pensé que era mala conmigo, y se lo dije en la cara en su momento, y después me di cuenta de que la madurez de ella era tremenda.