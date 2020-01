—El texto generó muchas respuestas, recibí muchos mensajes, hay muchas personas que me dicen: “Me sentía presionada, me sentía como que era lo único que tenía que hacer, me llevé a límites que no quería”. Varones y mujeres. Solteros, casados, viudos, gente de 20, 21, 22 años, que uno creía que iban a estar más relajados, pero no, muchas chicas y chicos diciéndome: “Mis amigos me presionan a que salga, a que suba nudes a las redes sociales”. Y me sorprendió, creía que ellos lo tenías más claro que nosotros. Pero no, si ninguno de nosotros hizo el trabajo de empezar a pensar si los estamos exponiendo de una manera no tan sana a la sexualidad, ¿por qué ellos vendrían a trabajar lo que nosotros ni siquiera criticamos nunca? Nos hemos llevado a creer, con justa razón, después de tanta censura que cuando de repente nos dan libertades significa “bueno, ahora lo quiero todo”. Y en realidad podemos no quererlo todo también. Podemos ir con cautela, ir con tiempo, elegir con cuidado. En la intimidad uno se vuelve muy vulnerable. Está bueno si me voy a compartir plenamente que sea con alguien que confío. Nos pueden hacer mucho daño las relaciones nocivas en el aspecto íntimo.