Fabiana, la madre del joven, dijo en declaraciones a C5N: “Estoy destruida. Mi hijo me destruyó la vida. Yo no puedo hacer más nada por él. Estoy pidiendo que me ayuden a que entre a un centro de rehabilitación y que pague lo que tenga que pagar, porque no solo me echó a perder mi casa completa, sino que también destruyó la de mis vecinos, en donde viven muchos chicos. Cuando se droga y toma siempre me ataca a mí. No se deja ayudar. Me golpeó y otro de mis hijos lo golpeó a él. Me quedé sola con él y me volvió a atacar. Después me fui al hospital y prendió fuego el colchón. Le dijo a los vecinos que se quedó dormido con el cigarrillo, pero es mentira, porque le mandó una foto a una chica en la que está prendiendo fuego el colchón. Que esté preso si tiene que estar preso, pero yo ya no puedo hacer más nada".