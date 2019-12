—¡Tengo muchos problemas! No ver trae muchos problemas porque es difícil, pero esto no me va a frenar. La pasé muy mal cuando buscaba trabajo y no me lo daban por ser ciego, porque recorrí empresas privadas y entes estatales y no conseguí en ninguna. Me costó mucho hasta que, en 2017, decidí valerme por mí mismo. Poder trabajar hace digna a una persona.