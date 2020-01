Los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Llanos condenaron al gerenciador de Cromañón Omar Chabán a 20 años de prisión, al manager Diego Argañaraz y al subcomisario Carlos Díaz a 18 años; a las ex funcionarias Fabiana Fiszbin (era subsecretaria de Control Comunal del gobierno porteño) y Ana María Fernández (ex directora adjunta de Fiscalización y Control) a dos años y cuatro meses; a la mano de derecha de Chabán, Raúl Villareal, a un año en suspenso y a realizar tareas comunitarias. Patricio Fontanet, Eduardo Vázquez, Juan Carbone, Christian Torrejón, Maximiliano Djerfy y Elio Delgado -los integrantes de Callejeros-, así como el comisario Miguel Angel Belay y el ex director general de Fiscalización y Control Gustavo Torres, fueron absueltos en primera instancia por el Tribunal Oral en lo Criminal 24.