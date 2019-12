Ante este panorama desde la CORENAVE advirtieron: “Creemos necesario y urgente solicitar que no se realice ningún acto previsto para la Vendimia 2020, hasta que se de marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado que es el agua”. “Entendemos no hay nada para festejar y por ende, sin agua no hay vendimia” , resaltaron de manera contundente. La publicación fue acompañada con el cronograma de las festividades en las distintas localidades tachado por una línea roja y enfatizando leyenda: “Sin agua no hay vendimia”.