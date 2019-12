“El día que fui a la sesión llegué con una bolsa de cartón con un saco que había hecho, y me dio tanta vergüenza... porque vi todas las marcas que yo había admirado siempre y me sentí re chiquita, sentía que no estaba a la altura, definitivamente”, dice. Pero se equivocó: su diseño no solo estaba a la altura para ser parte de la sesión de sesión sino que para la tapa eligieron una foto en la que Cazzu lucía su tapado. “En el transcurso del año traté de olvidarme de toda la situación para no ilusionarme, y un día a la tarde me mandan un Whatsapp y me dicen: ‘¿Viste la tapa?’. Y me mandan la imagen y era mi chaqueta en la tapa. Lloré como tres horas seguidas”.