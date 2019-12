Sebastián: Positiva. Bastante positiva. Se ceba, les gusta. Nosotros siempre aclaramos que no es necesario que nos den plata sino que con una simple sonrisa a nosotros nos basta. Como que a veces están re enfocado en la suya y te miran, y cuando vos vas a pasar la gorra se hacen como que no te vieron. ¿Viste? Porque no tienen plata o algo. Algunos te dicen: “Che, no tengo plata pero la verdad que me encantó su show”.