Sabe la fecha exacta en la que se dijo tal acote (es decir, una respuesta a una ataque en una batalla), dónde vio por primera vez a Wos (el nuevo sol del sistema solar), o qué día un freestyler -cuyo nombre no pronuncia- le dio una trompada en la cara a una mujer. “Yo estaba en esa fecha, pero no en ese momento preciso. No lo vi, pero no me lo olvido más”, cuenta.