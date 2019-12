Por su parte, la Disposición 20180/2019 fija la prohibición del uso, comercialización y distribución de todos los lotes y presentaciones hasta que se encuentren bien inscriptos del producto médico “G-IVF PLUS supplemented with HSA, VITROLIFE, manufactured by Vitrolife Sweden AB,V. Frolunda, Sweden por no tener el producto encontrado en el Instituto de Fertilidad Sociedad Anónima, “los datos del importador ni su inscripción" hasta que "el ANMAT no pueda asegurar que cumple con los requisitos mínimos sanitarios y exigencias que permitan garantizar la calidad y la seguridad de este tipo de productos”.