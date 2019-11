Tras la auditoria se confirmó que los productos mencionados anteriormente realizados a base de almendras no poseían las autorizaciones sanitarias correspondientes. En consecuencia, la ANMAT, por distintas razones en cada caso, indicó que los productos eran ilegales einformó a la población que se solicitó el retiro del mercado de los productos en cuestión “por no cumplir la normativa vigente". A su vez, recomendó tanto a la población susceptible a reacciones alérgicas como a la población celíaca no consumir dichos productos marca Felices Las Vacas de la empresa Lógica Natural S.R.L.”.