“Las notas las entregaron la última semana de clases. Ahí fue cuando me enteré que me llevaba cuatro a febrero y dos a diciembre, y no sabía cómo decirles a mis papás sin que se enojaran. Ellos ya me venían amenazando durante todo el año diciéndome ‘más te valga no llevarte ninguna’. Así que intenté hacerlo de una forma cómica, para que llevarme cuatro a febrero no parezca la gran cosa en comparación con otras cosas”, relató el joven en diálogo con Infobae.