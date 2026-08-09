Salió de la cárcel y dos días después lo atacaron a tiros desde un auto: hay dos detenidos

Néstor R. M. (51) y su hijo Nicolás Brian M. (27) están detenidos

Guardar

Un ex convicto de 33 años que había recuperado la libertad tras cumplir una condena fue baleado en el rostro y el tórax tras una discusión. La Policía detuvo a un hombre de 51 años y a su hijo de 27, señalados como presuntos involucrados en el hecho.

El episodio ocurrió este domingo por la madrugada, alrededor de la 1.30, en las inmediaciones de la avenida Paraguay y la calle Pionero Lutz, en el kilómetro 7 de Eldorado. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que todo comenzó cuando la víctima y otro hombre, de 28 años, se encontraban en un kiosco de la zona.

PUBLICIDAD

Allí, ambos habrían mantenido un altercado con varias personas. Luego se dirigieron a una vivienda y, mientras se encontraban en el patio delantero, un Fiat Duna pasó frente al lugar. Desde el vehículo, según la reconstrucción inicial, efectuaron varios disparos contra ellos.

Como consecuencia del ataque, el hombre de 33 años, quien había salido el viernes de la Unidad Penal III de Eldorado, recibió dos impactos de bala: uno en el maxilar inferior izquierdo y otro en el hemitórax derecho. El hombre que lo acompañaba, en tanto, fue herido de un disparo también en el hemitórax derecho.

PUBLICIDAD

Los dos fueron trasladados por medios particulares al Hospital Samic, donde quedaron internados fuera de peligro.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en las inmediaciones de la avenida Paraguay y la calle Pionero Lutz

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores detuvieron a Néstor R. M., de 51 años, y a su hijo Nicolás Brian M., de 27, por su presunta vinculación con el ataque.

PUBLICIDAD

En el marco de las actuaciones, se realizaron pruebas de parafina tanto a los dos sospechosos como a los heridos. Además, personal de la Policía Científica trabajó en la escena y secuestró un cuchillo que fue encontrado en el lugar.

En paralelo, los investigadores tomaron declaraciones a testigos y comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia e intentar determinar quién efectuó los disparos.

PUBLICIDAD

También se desplegaron rastrillajes para localizar el arma utilizada y el Fiat Duna desde el que se habría producido el ataque. Hasta el momento, ninguno de los dos elementos fue encontrado.

El ataque ocurrió en el kilómetro 7 de Eldorado, en la zona del barrio Doglio, un sector ubicado a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Mientras continúa la búsqueda del vehículo y del arma utilizada, los investigadores intentan determinar qué ocurrió durante la discusión previa y si ese enfrentamiento estuvo directamente relacionado con la posterior balacera.

PUBLICIDAD