Y continuó: “ La discusión no puede ser cobertura sí o cobertura no porque así lo que hacemos es acompañar este desmedido enriquecimiento de los laboratorios porque si no paga el paciente, paga la obra social. La industria farmacéutica no sólo está fundiendo a los pacientes sino también a la obras sociales. Esto hay que analizarlo”, advirtió Peretta, quien se mostró esperanzado que con el cambio de Gobierno este tema empiece a ser considerado.