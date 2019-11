- Los bebés no deben estar expuestos al sol, no sólo por el riesgo de quemaduras, sino por el riesgo de deshidratación. La piel a esa edad no es lo suficientemente madura para generar una protección adecuada. Lo ideal es evitar la exposición, o de lo contrario cubrirlo con ropas livianas, frescas, de colores claros, colocar gorros e intensificar la hidratación.