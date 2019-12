Fue hasta el municipio de San Fernando, contó su caso y cambió el panorama. “Para mí que no le había caído bien al médico. Toda mi vida trabajé manipulando alimentos y jamás tuve un problema. Y este médico me habló de que podía tener mareos como síntoma, cuando nunca tuve algo así. Especuló sobre lo que me podía pasar y me prohibió manejar”, cuenta, para no decir lo que suele ocurrir con el tema: una gran parte del profesional de la salud no está lo suficientemente informado sobre el Chagas –por ignorancia o por pensar que los padecientes están en ranchos campestres- y cree, además, que es una enfermedad grave.